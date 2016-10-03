台股反彈走高 權證占比攻占3%

2016-10-03 12:48 經濟日報 記者魏興中╱即時報導



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台股今（3）日開高走強，盤中收復5日均線，帶動權證占比攻占3%。根據統計，午盤時權證占大盤比重為3.1%，居一周來最高；權證投資人最偏好的標的，集中在電聲大廠美律（2439），計有四檔認購權證擠入排行榜前十大。

由於受到美股上周五反彈大漲的激勵，台股今日早盤跳空開高，盤中也始終高檔狹幅震盪；盤面上，中小型利基電子股受惠題材發威表現強勢，如美律亮燈強鎖漲停，股價創波段反彈新高；精材也大漲近8%，同創波段反彈高點。

由於受惠現貨市場表現強勢，激勵權證市場交投轉趨暢旺，帶動占比向上揚升。根據統計，截至午盤為止，權證市場整體成交金額為16.3億元，占大盤比重提升至3.1%，居一周來最高。

而由券商盤中即時監控系統的資料顯示，盤中整體權證市場，認購成交金額為13.7億元，占總體權證成交金額83.8%，居五個交易日來最高；認售成交金額則下滑至2.6億元，占比16.2%，認購與認售比值為5.2倍。

此外，由今日盤中權證市場成交金額前十大權證分析，認購占九檔、認售僅占一檔，顯見市場仍相對偏多；而其中認購權證中，投資人偏好中小型利基電子股，包括美律、精材、鈊象、智擎等。