李安、吳寶春匿名履歷 資深董總不錄用

2016-10-03 12:40 經濟日報 記者趙于萱╱即時報導



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如果您不知道這是國際大導演李安、或是世界麵包冠軍師傅吳寶春年輕時的履歷，您會如何評價？當您知道這兩份不怎麼樣的履歷來自李安和吳寶春時，您又如何反應？

104希望基金會日前發起 一場名為幫助的社會運動，今（3）日再啟動第二波，發表「不怎麼樣的履歷」影片，邀請七位資深世代訪談企業招募人才需求，受訪者分別來自百貨零售業、電子業、服飾業、藥品業、保養品業、演藝經紀管理、以及小客車租賃業；職級有董事長、副總、處長、總監、經理等。

104希望基金會以網路公開資料，模擬國際知名大導演李安、以及世界麵包冠軍師傅吳寶春年輕時的履歷，先用便利貼完全遮蔽李安和吳寶春大名，實鏡拍攝並訪談七位資深世代對眼前履歷表的看法。結果發現，評審們對於李安履歷的第一反應是「我不會用他」、「我覺得，HR是過不去的」、「這實在不是一份很好的履歷」、「學歷很漂亮，但他沒有什麼經歷」、「坦白講，最大弱點還是沒有工作經驗」、「當然是有點麻煩，他怎麼樣去和這個社會配合」。

對於匿名吳寶春的履歷，大家的反應則有「以這個學歷和經歷，第一瞬間基本上我就會刷掉了」、「這樣的人，都不喜歡」、「木柵市場他做學徒…」、「美容洗車的洗車員…」、「他的學歷沒有競爭力，然後，他中學畢業」、「比較擔心的是，他沒有一個專業在上面，因為他又當了麵包學徒，又去兼差洗車」、「坦白講，這份履歷他必須要夠誠懇」。

當揭開摸擬履歷分別來自李安和吳寶春年輕時的網路公開資料、以及受訪者親友事前提供的資料時，資深世代難以置信，在揭名李安履歷時，評審們直呼「大導演？」、「就是我們拍電影的那一位嗎？」、「厚厚，李安！」、「李安！！！」「大導演？」、「他到33歲的時候，實際上沒有正職的工作嗎？」而揭名吳寶春時，反應有「吳寶春！」、「吳寶春？啊！」、「我覺得這（我們）可能標籤化太多了」。

104希望基金會執行長黃于純指出， 啟動之初，鼓勵資深世代奉獻一己之力，「知識，不只是拿來謀取利益的；知識，是可以用來奉獻的，可以用來幫助別人的」；但be a giver之前，卻容易受到偏見影響，不願出手相助，這是104希望基金會製作 的主因，畢竟「不怎麼樣的25歲，誰沒有過？」

自9/19啟動以來，已獲逾1.1萬人網路響應，導演吳念真率先響應的 9分鐘長版影片已逾115萬人次觀看，其中約40%的觀看人次完整看完全部影片。