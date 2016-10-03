行動電商蝦皮拍賣 插旗 2016亞太電子商務展

2016-10-03 12:27 經濟日報 記者曾宛琳╱即時報導



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2016亞太電子商務展將於10月5日至7日於台北世貿一館舉行，而行動電商蝦皮拍賣也將參展，透過現場蝦皮拍賣現場攤位展示及說明，讓有志於電子商務產業發展的賣家深入了解蝦皮拍賣。

新加坡商蝦皮拍賣自2015年10月在台灣及東南亞共七國同步上線近一年來，總體用戶下載量即衝破2,000萬次、每日超過25萬筆交易，年度交易總額達13億美金。

蝦皮拍賣事業發展數據分析總監梁日威表示，台灣電商產業因起步早，相較於東南亞各國已屬成熟發展市場，使用者占整體近三成，成為蝦皮拍賣的主力市場，台灣市場特色在於消費者針對介面、新功能等接受度高，並即時提供反饋，成為蝦皮拍賣在更新功能時扮演重要的角色。

梁日威表示，蝦皮拍賣經營過程中，針對各國文化、金物流發展及用戶成熟度不同，透過地團隊深入了解，提供因地制宜的經營方針。如因應越南北文化差異，便由兩個事業發展團隊經營。

此外，隨新興東協勢力興起，市場版圖正在轉移，如印尼通訊與IT部門公佈2015年行動電商年成長率高達164%，遠超出於傳統電商的32%，而印尼對於行動電商依賴性高，無論是使用蝦皮聊聊通訊的使用率或是手機停留時間，都超越包含台灣在內的各國；泰國手機普及率更高達3,900百萬用戶。龐大的行動消費商機後續更將成為發展重點區域。

蝦皮拍賣於10月5日至7日插旗2016亞太電子商務展，透過攤位設立及解說讓賣家更加了解行動電商發展趨勢，蝦皮拍賣期望透過參展期間的多項活動，能進一步與買賣家更深度互動，感受行動電商產業無限商機