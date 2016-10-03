台股9,300點之上還有空間 黃文清：看量能是否放大

2016-10-03 12:25 經濟日報 記者葉憶如╱即時報導



WhatsApp



台股今早隨美股上揚而反彈，一度漲逾90點，最高站上9,256點後中場部分賣壓出籠，漲幅收斂。

台新投顧協理黃文清今日上午表示，今日台股上漲主要反映德意銀行被裁罰風暴稍有緩解，但是後續發展還需留意，上周一根中長黑跌下來後，台股還站在所有短中長期均線之上，目前維持高姿態震盪格局，原則上短線在月線9,135點到9,300點（上周高點）附近區間震盪機率高。

黃文清認為台股沒有大幅修正疑慮，上檔9,300點以上還有空間，只是愈往上空間愈縮小。

黃文清說，後續投資人要留意四大觀盤重點，包括一、基本面。上市櫃公司9月營收即將陸續公布，此外包括美國與台灣上市公司開始邁入財報公布與法說會密集期，留意相關數據公布，尤其台灣第3季新台幣大幅升值，造成出口產業匯損情況要特別留意；

二、看外資操作。目前台指期淨多單維持八萬口以上，未來與現貨間的變化；三是美股暫時沒升息疑慮，但12月還是有升息可能，後續資金排擠效應；四是美國總統大選牽動，包括後續電視辯論與民調變化都值得留意。

黃文清分析今日台股主要受美股上漲激勵、費城半導體指數走強，因此相關權值股受激厲，指數盤中創高後有點壓回，呈現小漲格局，但仍屬相對強勢，後市要再上攻看量能能否有效增多，才有利盤局向上突破，日成交量最好能有900億元以上，建資投資人操作上維持區間來回，看個股表現，有一些營收不錯的標的，例如手機零組件今日股價已率先反應，都可以留意。