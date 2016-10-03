看好9月營收成長 美律攻漲停

2016-10-03 12:23 經濟日報 記者何佩儒╱即時報導



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看好美律（2439） 9月營收表現，加上與立訊結盟有助鞏固客戶訂單，效益將逐年顯現，美律今天股價盤中攻上漲停。

在頭戴式耳機出貨帶動，美律營收自6月以來，連續創下新高，由於法人估計美律第3季營收約49億元，以此估算9月營收可望再創新高。美律股價今天開平走高，11時過後奔向漲停價135元。

法人認為，美律明後年成長動力包括自動化生產線的產能擴充，加上長線受惠娛樂頭戴式耳機成長性擴大、手機揚聲器供應比率提升，營運成長可期。