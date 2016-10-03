9月還是慘 專家：年底購屋潮不會出現了

2016-10-03 12:23 經濟日報 記者游智文╱即時報導



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六都今天公布9月買賣移轉棟數，北市、桃園、台南、高雄市9月表現都比農曆鬼月還差，天時地利不動產總經理張欣民說，趨勢來看，年底購屋潮不會出現了，今年買賣移轉數預估將下滑至22萬~23萬件。

國內房產史上交易量最低的是2001年的25.9萬件，今年截至8月全台僅15.4萬件，9月又無起色，幾乎可確定今年將創新低。

雖然國人對鬼月購屋已不太有忌諱，但不少在農曆七月買房的購屋人，仍會選擇七月以後，再到地政機關登記完成過戶，也因此9月交易量大多比8月明顯增加。

如去年北市8月移轉件數為1,945件，9月則大增至2,419件。

但今年北市9月交易量僅1,895件，比8月還少了66件。桃園減少12.5%，高雄少10.6%，台南少了快兩成。

台中市小增1.2%，新北市則是增加約8%。新北市主要是大型社區交屋帶動移轉棟數增加。

東森房屋研究中心副理于靜芳表示，今年9月建物移轉量因跨及部分鬼月、颱風紛擾，尤其北市因房屋稅調漲、中古屋加稅議題持續發酵，持量下探不到2,000棟，與去年2,419棟相比，年衰退超過2成。

張欣民表示，目前市場幾乎已無投資買盤，有購屋需求的多是自用、換屋，但自住者看跌房價，不會在這個時間點出手，今年的年底購屋潮應該不會出現了。