新光銀 獲2016最佳數位銀行大獎肯定

2016-10-03 12:15 經濟日報 記者葉憶如╱即時報導



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新光金控（2888）旗下新光銀行今日宣布2016年更獲得卓越雜誌評鑑「最佳數位銀行」的肯定，新光金吳欣儒副總發表得獎感言時，感謝數位客戶提供使用及意見回饋，讓這家有悠久歷史的銀行，呈現數位的新風貌，展望未來要持續傾聽客戶聲音，期許保持客戶心中數位金融的首選品牌。

新光金以「行雲流海，數位新光」作為年度策略主軸，「行」是行動體驗，「雲」是雲端，「流」是流程改善，「海」則是大數據。面對Bank3.0數位金融所帶來的挑戰，新光金控在2015年成立數位金融工作小組，啟動打造數位金融環境3.0計畫，積極進行數位轉型，整合產品、交易與支付平台，與非金融業進行異業合作等，採取虛實併進的策略，並成立數位金融部專責。

今年新光銀行透過顧問公司調查發現，客戶使用數位金融的行為主要可以分為消費、繳費以及理財三種型態，而生活則是最大公約數，因此進一步發展出「貼近生活、為客著想」的數位金融價值主張，並貫徹在各項數位服務、產品以及行銷活動中。

近期推出許多貼近生活的數位行銷，除成立臉書新光銀行粉絲團、並與Omusic全音樂、生活市集等異業結盟。針對實體分行，透過啟動關鍵流程盤點專案，導入分行數位寫字台、數位體驗區等服務，讓客戶到分行可以一指完成申請表單。此外開辦新光跨境鑫支付-微信支付業務、HCE信用卡行動支付等業務，提供店家及客戶更為多元的支付工具。