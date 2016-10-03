東億自救會喊遭滅廠 中市府：依法處理

2016-10-03 12:14 經濟日報 記者黃冠穎╱即時報導



WhatsApp



圖截自經濟日報 分享 facebook

台中豐原東億紙業自救會今（3）日在各大報刊出陳情書，強調公司堪稱環保公司卻在近一年屢遭有心人士舉發，罰鍰達百餘萬元，5日部分廠房將面臨拆除命運，公司董事會擬外移東南亞。

台中環保局表示，東億從去年至今年8月，屢次有民眾陳情，環保單位依法稽查，查獲12件違反環保法令情事，依法裁處134萬元，其中三次空汙、七次水汙染、兩次違反廢棄物清理法。

至於拆除違章部分不屬環保管轄，主管單位也做出適法性處理。

台中環保局指出，該區域陳情抗議事件非常嚴重，豐原當地不但成立自救會，也曾發動反空汙遊行，本案並非針對性，例如后里某大紙廠近一年裁處近4,000萬元罰緩，後來也去強化汙染防治。台中市府並非針對單一業者，均是依法辦法，並希望限期改善。

東億自救會表示，公司取得水汙染防治許可證，並在2009年、2014年分別通過ISO9001、環保標章認證，但去年8月屢遭不肖業者與有心人士指控公司違法，向台中市府檢舉施壓，致使環保局、都發局、經發局、稅捐等機關短短一年動用上百人力稽查，最後更祭出拆除違建連同合法的廢棄物焚化處理設備及廢汙水處理設施，企圖滅廠。

東億自救會指出，東億以減少生產和進貨因應，協力廠商與員工收入減少，公司董事會已研擬產業外移東南亞，員工將頓失依靠，望台中市長林佳龍撥空傾聽。

據了解，台中市府在今年5月前往東億會勘，發現工廠使用四個地號，但合法登記僅一個地號，另外三個地號在3月認定為既存違章建築，東億向市府陳情要求將地目變更為甲種工業區，但遭林佳龍明確拒絕。