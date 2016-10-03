Vive、TE合作 TE VR滑翔機明天大展身手

2016-10-03 12:05 經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導



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2016日本最先端電子資訊高科技綜合展（CEATEC Japan 2016）即將於10月4日開展，搶在開展前一日，全球連接感測器大廠TE Connectivity（TE）宣布，現場將與HTC Vive合作展出TE VR滑翔機，充分展現TE今年展覽主題「轉動互連物聯網世界（Powering the Connected IoT World）」。

TE Connectivity是美國上市公司，核心業務為連接和感測器解決方案，年銷售額達120億美元，合作客戶遍及全球150多個國家和眾多領域。

在今年CEATEC Japan 2016展中，TE將展出展會限定版TE VR滑翔機，這款產品由HTC Vive與TE滑翔機組成，在搭建滑翔機的過程中，TE使用一系列高效能連接器產品，包括動態連接器、熱縮套管、汽車感測器等，TE也為HTC Vive客製化了高速輸入/輸出（HSIO）三合一電纜解決方案，以確保產品的穩定性與可靠性。

HTC VR新技術部門副總經理鮑永哲表示，HTC Vive與TE滑翔機完美結合對產業是很大的鼓勵，HTC Vive提供領先業界的創新功能，讓使用者沉浸於虛擬世界時，也能與各類型產業結合，展現完整應用能力。

TE Connectivity副總裁、數據與終端設備事業部亞洲區及歐洲區總經理Jason Merszei表示，全球VR市場正迅速發展，VR企業對無線、高速影音串流、處理能力以及儲存相關解決方案提出了更高要求，面對下一代VR市場發展的各項挑戰，TE已經做好準備。

除了VR滑翔機外，TE也將於CEATEC Japan 2016展示其他連接器與感測解決方案，將橫跨自動化、工業、航太、醫療、能源、行動與設備等多項領域。