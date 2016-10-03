無懼多空交錯 四大亞股逆風吸金

2016-10-03 12:04 經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導



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上周OPEC減產利多消息發布，惟德意志銀行財務疑慮蔓延全球，多空消息交錯下，各主要亞洲股市普遍收黑。根據彭博資訊統計，過去一周外資縮減亞股買超幅度，不過七大亞股中的印度、菲律賓、韓國和台灣仍逆風吸金，其中以印度淨流入7.59億美元居冠，印尼、日本則持續淨流出。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，上周全球投資氛圍偏弱，台股僅小幅淨流入0.88億美元，主要是步入第4季，台股面臨季報檢視、法說會登場以及產業展望調整的考驗，加上外部氛圍影響，上周資金心態偏保守。

廖哲宏表示，第4季有年底聖誕節出貨旺季，對台股形成支撐，但須留意非經濟因素的干擾可能變多，走勢可能較為震盪。投資上，基於台股基本面仍在成長軌道上，今年以來外資也明顯青睞台股，建議投資人可以趁回檔之際布局明年展望佳的利基成長股。

族群上，廖哲宏指出蘋概股因部分零組件供應時程影響，出貨旺季可能往後遞延，仍有機會為盤面主流股之一。AR／VR／IOT等新科技的創新運用，以及所需相關硬體輔助設備的族群，如手機鏡頭等感應器設備及散熱器將持續受惠。

其他如半導體運算增加、Machine Learning等先進製程相關供應鏈所帶來的投資機會，高階進程半導體的投資機會也值得留意。

安聯目標多元入息基金經理人莊凱倫表示，最新公布中國9月財新製造業PMI由上月50微升至50.1，已連續三個月站在擴張區間，經濟數據明顯改善，為亞股資金動能帶來支撐；不過，日本最新發布經濟數據好壞各參，且美國公布的房屋銷售數據不如市場預期，仍對資金信心有所影響。

展望後市，莊凱倫表示，現階段亞洲仍有基本面和強政策支撐，不乏股息和資本利得成長機會，惟年底逼近美國升息和總統大選等不確定性因素，布局上建議聚焦成長、高殖利率及轉機題材的股債平衡布局方式，會是穩步掌握市場成長契機的較佳策略。