豐興四度調降廢鋼收購價

2016-10-03 11:52 經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導



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豐興廢鋼收購價今（3）日每噸再調降200元，鋼筋盤價維持平盤，型鋼基價也維持平盤。豐興已連續四次調降廢鋼收購價。

豐興的廢鋼收購價自9月以來即呈現下滑，包括今日開出的四次盤價中，廢鋼收購價每噸累積已調降1,000元，鋼筋則是調降過兩次，累積每噸調降700元。