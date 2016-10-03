美股領風騷 上周流入41億美元稱霸全球

2016-10-03 11:10 經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導



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美日兩大央行9月維持寬鬆基調，新興市場再祭降息，寬鬆當道引領國際資金再度靠攏風險性資產，美股上周買氣回籠，由賣轉買41億美元，居全球股票基金之冠，終止連三周淨流出；貨幣政策同樣維持寬鬆的日股再流入21.93億美元，連續第4周。

至於全球新興市場穩吸金9.33億美元，推升連續吸金周數來到第13周；拉美基金亦連續兩周吸金，上周再吸1.69億美元；歐非中東資金動能更一舉翻正，上周小幅流入0.17億美元。

摩根多重收益基金經理人邁可‧施厚德（Michael Schoenhaut）表示，美國聯準會9月暫緩升息；日本央行雖未降息，卻推出新型量化質化寬鬆貨幣政策（QQE），並不排除進一步降息可能性；俄羅斯及印尼等新興市場國家央行更相繼降息，在多國央行聯手維持鮮明寬鬆立場的帶動下，市場投資氣氛備受提振，美股率先受惠獲得資金青睞，上周轉為淨流入41億美元，同樣維持寬鬆的日本和全球新興市場買氣獲得延續，連續吸金周數分別來到第4周和第13周，就連拉美和歐非中東基金上周都有小幅的資金流入。

不過，就9月股票基金資金動能來看，日股和全球新興市場才是大贏家，邁可‧施厚德指出，日股基金在政策面利多加持下買氣最旺盛，9月以來周周淨流入，單月累計吸金便高達73.35億美元，占今年來整體淨流入金額逾九成之多；全球新興市場基金則憑藉著有基之彈持續穩健吸金，以42.43億美元的淨流入高居9月吸金王亞軍。

在美股部分，群益美國新創亮點基金經理人蔡詠裕指出，儘管短線上總統大選可能增加市場波動，但因美國的基本面能見度高，企業財報上升趨勢持續，中長期表現仍看好，因此相對於其他已開發國家，美股依然是較佳的投資選擇。

投資布局方面，建議可多前留意科技和工業類股表現，前者是少數資本支出、就業及需求增長均佳的行業，加上產業創新動能不絕，後市表現值得期待，後者則可望受惠於全球工業景氣復甦而有所表現。