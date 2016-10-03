台股基金Q3全都賺 大盤Q4續漲機率 7成

2016-10-03 11:06 中央社 台北 3日電



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台股基金第3季全數繳出正報酬佳績，平均漲幅8.54%，超越大盤的5.77%，根據統計，近17年來台股第4季上漲機率達76%以上。

投信業者表示，第3季國內投信發行的146檔台股基金，全部繳出正報酬，平均約8.54%，遠超越加權指數5.77%的漲幅，且85%以上的基金報酬率都打敗大盤，顯示本波資金行情雖然由外資主導，但是國內多數基金經理人藉由精準的選股能力，主動式操作，還是有能力從中勝出。

進入第4季後，儘管義大利修憲公投、德意志銀行危機、美國總統大選與聯準會年底升息等黑天鵝盤旋，法人仍舊看好第4季台股表現。

統計1999年以來，台股上漲機率達76.5%，平均漲幅4.09%，細究逐年漲跌表現，發現第4季上漲次數達13次，下跌只有4次，分別為2000年科技泡沫、2007年和2008年金融海嘯、2011年歐債危機，代表除非金融市場爆發全球大規模的系統性風險，否則第4季台股上漲的機率相當高。

第一金電子基金經理人蔡麗卿表示，去年第4季全球經濟持續落底，國際油價同步重挫，拖累企業營運表現，今年下半年隨著經濟落底回溫，國內景氣對策燈號連續亮出兩顆綠燈，企業也將走出營運谷底，準備迎接第4季傳統銷貨旺季，營收獲利都有向上成長的空間。

外在環境部分，美國 9月不升息，歐洲、日本則採取寬鬆貨幣措施，全球負利率資產規模高達12兆美元以上，將促使資金持續流向台股等具高殖利率優勢的新興市場。