印度50指數期貨 規劃第4季上市

2016-10-03 11:07 中央社 台北 3日電



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為擴大台灣期貨市場規模，與國際競爭力，台灣期貨交易所繼2015年12月推出首檔國外股價指數期貨商品－日本東證期貨後，第4季再規劃推出印度Nifty 50股價指數期貨。

期交所表示，近年來印度為經濟發展迅速的新興市場，2016年度預估經濟成長率達7.4%，已超越中國的6.6%為全球最高。根據統計，目前國人可投資連結印度單一國家境外基金計有18檔，2016年第1季國人持有金額約新台幣471億元，僅次於美國。

另外，國人複委託交易印度衍生性商品交易量逐年成長，顯示國人對印度相關金融商品之交易需求增加。

期交所預計於2016年第4季掛牌交易的印度50期貨以新台幣計價，交易人無需承擔匯率風險，透過既有下單管道，即可參與印度市場投資，交易便利。

印度50期貨契約規模與小型台股期貨相當，交易門檻低，更能吸引一般交易人，契約到期月份也同期交所其他股價指數商品。交易時間為台灣時間上午 8時45分至下午6時15分（最後交易日至下午6時），完整涵蓋印度證券市場交易時段，方便交易人掌握操作機會，並進行風險控管與部位調整。

期交所強調，印度50期貨上市後，將更加豐富台灣期貨市場國際商品線，除能吸引對印度市場有興趣的交易人參與台灣期貨市場外，也提供國內Nifty 50指數ETF發行業者，及投資人便利的避險管道。

透過印度50期貨，交易策略更多元化，期交所舉例，在看好印度市場表現時，買進印度50期貨資產，而具有印度股市相關商品曝險部位投資人，也可透過印度50期貨進行避險交易。

另外，上述交易也可從事跨月份價差交易，及與其他國外交易所具有相同標的指數期貨，進行跨市場策略交易等，充分發揮期貨市場交易與避險功能，有助擴大台灣期貨市場規模，促進期貨產業發展。