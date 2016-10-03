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期交所將推出印度Nifty 50股價指數期貨

2016-10-03 11:00經濟日報 記者徐睦鈞╱即時報導

為擴大我國期貨市場規模與國際競爭力，期交所繼2015年12月推出首檔國外股價指數期貨商品─日本東證期貨後，再度規劃推出印度Nifty 50股價指數期貨（以下簡稱印度50期貨），為國內交易熱絡股權類商品引進新的市場動能，並提供交易人更多投資選擇及避險管道，相關增修訂規章已獲主管機關核准。

近年來印度為經濟發展迅速新興市場，今年度預估經濟成長率達7.4%，已超越中國6.6%為全球最高。根據統計，目前國人可投資連結印度單一國家境外基金計有18檔，2016年第1季國人持有金額約新台幣471億元，僅次於美國；另國人複委託交易印度衍生性商品交易量亦逐年成長，顯示國人對印度相關金融商品交易需求增加。

期交所預計於2016年第4季掛牌交易的印度50期貨，是以新台幣計價，交易人無需承擔匯率風險，交易人透過既有下單管道即可參與印度市場投資，交易更形便利。印度50期貨契約規模與小型臺股期貨相當，交易門檻低，更能吸引一般交易人，契約到期月份亦同期交所其他股價指數商品。

交易時間為台灣時間上午8時45分至下午6時15分（最後交易日至下午6時），完整涵蓋印度證券市場交易時段，方便交易人掌握操作機會，並進行風險控管與部位調整。

期交所表示，印度50期貨上市後，將更加豐富我國期貨市場國際商品線，除能吸引對印度市場有興趣交易人參與我國期貨市場外，亦提供國內Nifty 50指數ETF發行業者及投資人便利避險管道。

透過印度50期貨，交易策略更多元化，舉例來說，在看好印度市場表現時，買進印度50期貨資產，而具有印度股市相關商品曝險部位投資人，亦可透過印度50期貨進行避險交易，另可從事跨月份價差交易及與其他國外交易所具有相同標的指數期貨進行跨市場策略交易等，充分發揮期貨市場交易與避險功能，有助擴大我國期貨市場規模，促進期貨產業發展。

期貨期交所匯率

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