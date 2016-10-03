台積電領軍 半導體全面上攻

2016-10-03 10:58 經濟日報 記者張家瑋╱即時報導



WhatsApp



半導體族群第3季普遍繳出亮麗成績且本季展望淡季不淡，在晶圓龍頭台積電（2330）領軍上漲帶動之下，半導體類股全面走揚，包括：晶圓代工世界先進（5347）、IC設計瑞昱（2379）、聯發科（2454）、盛群（6202）、力旺（3529）、譜瑞-KY（4966）、尚立（3360）等全面走強。

晶圓龍頭台積電今日股價再度走強，本月13日舉辦法說會公布第3季財報及第4季展望，法人預料受惠於蘋果i7訂單挹注，第3季營收可望達到財測目標高標水準，而第4季在i7持續出貨及輝達（Nvidia）新款顯示卡因4K需求暢銷熱賣，持續增加投片量，亦反應於第4季業績，台積電第4季營收淡季不淡。今日盤中一度至186.5元高點，漲幅2.19%。

由於大尺寸LCD驅動IC庫存調整結束，世界先進第4季訂單動能轉佳，加上中國行動支付帶動中低階手機指紋辨識晶片需求上揚，第4季能見度轉佳，營收將優於市場預期。董事長方略指出，下半年市場需求比預期好，包括大、小面板驅動IC與電源管理晶片需求都優於預期。

IC設計龍頭聯發科第3季單月營收一路走高，8月營收創下歷史新高，法人預估9月營收可望續創新高水準。展望第4季，法人指出，因中國移動補貼政策改變，OPPO及VIVO的旗艦機種將轉用高通晶片，但聯發科於第4季將開始出貨予 三星入門機種，將彌補中國兩大客戶出貨下滑缺口，第4季展望優於預期。

瑞昱8、9月營收受惠於中國網通標案及博通轉單效應持續發酵走揚，法人預估下半年受規格需求持續提升，加大802.11ac 產品透率，帶動瑞昱第4季業績淡季不淡。MCU盛群將於本月7日舉辦新產品發表會，將展出健康量測、智能家居、安全防護、身份認證、無線通訊、穿戴式裝置等領域新產品方案。