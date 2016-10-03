運動鞋產業：選股以 Adidas 供應鏈為主

2016-10-03 10:56 經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導



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Nike公布最新一季財報，營收90.6億美元，淨利12.49億美元，EPS為73美分，但毛利率45.5%，較上一年同期下滑， 且預期Nike未來五個月訂單展望成長趨緩。相較Adidas 近一年的表現優於其他同業，台灣製鞋廠與鞋材廠的客戶中，Adidas的佔比也逐步在提升，永豐投顧建議，運動鞋產業中，選股以Adidas供應鏈為主，例如寶成（9904）、百和（9938）、百和興業-KY（8404）等。

Nike未來訂單展望則低於預期，排除匯率因素的總體訂單展望僅成長7%，其中，占營收比重44%的北美與19%的歐洲市場訂單展望成長幅度皆已滑落至個位數，佔營收比重12%的大中華市場訂單展望仍有19%的成長。

Nike在北美與歐洲面臨較大的競爭，同業如Adidas與UA產品力與行銷力崛起削弱其競爭優勢。

全球運動休閒化的風潮興起，運動品牌逐漸往休閒領域跨 入，以及中國消費者運動健康的概念逐漸普及、所得提升帶動消費升級，運動品牌業者近五年營收每年保持成長，Nike、Adidas與UA營收均在成長軌道上， 不過由於產品力、行銷策略、明星代言等實力有所消長，Adidas近一年的表現優於其他同業，台灣製鞋廠與鞋材廠的客戶中，Adidas的占比也逐步在提升， 來自Adidas的訂單較其他客戶來得亮麗，Nike則因庫存調整與市佔率受壓，台廠供應鏈業者成長趨緩，因此，永豐投顧建議選股方向以Adidas供應鏈為主。

綜合考量Adidas供應鏈、個別公司的業績成長潛力及本益比位置，推薦寶成、百和、百和興業-KY，其中，百和在Adidas滲透率提升，新產品如四面彈、一片式鞋面布未來成長性高，以及產品組合優化與原料成本下跌，其獲利成長將優於製鞋廠，應享有較高本益 比，故將目標價108元調升至130元。