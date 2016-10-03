醫美、飯店淪慘業 這個行業卻快速崛起

2016-10-03 10:39 經濟日報 記者游智文╱即時報導



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月子中心成功打敗不景氣，搖身一變為明星產業。 圖／報系資料照 分享 facebook

景氣不佳，醫美，飯店等許多產業淪為「慘業」，但也有產業打敗景氣，快速崛起。商仲業統計，全台月子中心六年來增加逾一倍，達201家，許多業者並跨海到大陸展店，已成兩岸明星產業。

欣元商仲總經理焦文表示，月子中心快速成長，主要是晚婚、少子化下，國人越來越重視坐月子，口碑好的月子中心，目前一床難求，多要在預產期的6~7個月前就需預訂。

根據欣元商仲調查，全台月子中心在2009年只有94家，但到2015年已增加到201家，增幅達113%，月子中心集中在六都，占比達八成五，北市64家最多、新北市37家居次。

焦文華表示，月子中心是目前少數能持續成長的產業，以雙北市來說，這幾年每年都以15%的速度成長，光是欣元商仲近一年已促成三筆交易，並有10家月子中心現正委託物色地點準備展店。

目前以雙北市展店需求最大，其次為桃園、新竹，中南部則以台中、台南、高雄為主。展店的需求坪數，中型規模約15~25床，需求300~800坪、大型規模則需1,000~2,000坪，約30~60床。

欣元商仲表示，早期的月子中心，大都附設在醫院或婦產科，每日收費約5,000元至8,000元，近幾年新成立的月子中心，多採獨立經營，標榜五星、六星，甚至七星級的規模，一般收費每日約6,000~9,000元，高檔收費每日在1萬元至1萬8,000元，產婦平均入住天數約20~25天。

市調顯示，口碑佳的業者，住房率可達8~9成，營運利潤超過2成，明顯優於飯店。

焦文華說，產婦到月子中心做月子的比例以北部最高，約四成至四成五、中部約三成五、南部約三成。由於大陸去年底開放二胎，國內月子中心業者除持續朝頂級高價、整合婦產科、小兒科、醫美、瑜珈、月子餐等推出一條龍服務外，也紛紛把台灣成功經營模式，複製到大陸展店。