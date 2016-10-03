美股交叉路口前 投資人搶買正反ETF募集旺

2016-10-03 10:33 經濟日報 記者葉憶如╱即時報導



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美股正站在交叉路口，在美國大選結果尚未揭曉之前，市場忐忑，加上年底前還有升息的變數，投資人對市場看法也呈現正反兩極。近期募集的國泰美國ETF傘型基金，募集兩天即超過11億元，人氣紅不讓，其中國泰道瓊工業平均指數基金募得6.3億元，國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金則募得5.6億元，顯示投資人認為美股未來走勢正在交叉路口，向上向下都有可能。

國泰美國道瓊ETF基金經理人張家璇指出，美國總統大選結果勢必影響全球股債市及主要貨幣的走勢，尤其是美股走勢，此外，市場預期美國可能在總統大選後升息，升息與總統大選等議題，勢必也會牽動整體美股走勢，在這個多空未明的階段，可以多空靈活操作的美股正反向ETF，正是投資兼避險的好標的，看好美股未來走勢的投資人，可布局美國道瓊ETF（00668）。

另一方面，認為美股漲多可能會在第4季回檔休息的投資人，則可直接布局美國道瓊反1 ETF（00669R）進行避險。

張家璇表示，國內兩檔ETF追蹤標的為30檔最強大藍籌股的美國道瓊指數，成分股中任一公司都是各行業中精英的精英，全部都是全球最具代表性的企業，獲利能力佳，即使面臨股市回檔，仍然有機會再回歸正向走勢，值得長期擁有，甚至一代傳一代的傳家之寶，目前已申請成立，預計於10月17日在台灣證交所上市，屆時台灣投資人可以在證券市場用新台幣就可直接投資美股，增加整體投資組合多元性。