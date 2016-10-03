富智康推新款諾基亞手機 傳26日亮相

2016-10-03 11:04 中央社 台北3日電



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鴻海旗下富智康強攻諾基亞品牌手機有譜？國外分析師表示，富智康與HMD合作，將於26日推出諾基亞品牌的Android智慧型手機，今年底上看3款新品亮相。

分析師莫嚴（Motek Moyen）引述消息指出，鴻海旗下富智康與位於芬蘭的HMD global Oy，將攜手合作，於10月26日推出諾基亞（Nokia）品牌的Android智慧型手機。

因應年底假期消費市場需求，他預期到今年底前，富智康和HMD可能推出2到3款諾基亞品牌的Android智慧型手機新品。

莫嚴並引述GeekBench網站資料顯示，部分測試者在9月30日針對搭配Android 7.0作業平台的諾基亞Nokia D1C手持裝置進行測試。

報導指出，諾基亞Nokia D1C採用高通（Qualcomm）8核心系統單晶片處理器，搭配3GB儲存容量的隨機存取記憶體（RAM）。

富智康（FIH Mobile Limited）主席童文欣先前透露，今年底前將完成收購諾基亞作業，看好功能型手機發展前景。

微軟在5月中旬公布，已與鴻海集團旗下富智康達成協議，出售旗下入門級功能型手機事業給富智康，交易金額約3.5億美元，相關交易預計在今年下半年完成。

富智康當時也宣布，在諾基亞品牌產品業務合作，已與Nokia Technologies及HMD global Oy訂立合作協議。