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拉高青年就業 太陽能行動咖啡車「上街頭」

2016-10-03 10:16經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

「太陽能行動咖啡車」將於10月中旬開始於台北、南投、台東、屏東及台南地區，由六個...
「太陽能行動咖啡車」將於10月中旬開始於台北、南投、台東、屏東及台南地區，由六個參與計畫的公益組織開始試營運，民眾若在街頭上看見這台太陽能行動咖啡車，可前往消費與響應支持這項同時結合「綠能環保車x公平貿易咖啡x弱勢青年就業」的公益計畫。圖／台少盟提供
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養樂多媽媽車、叭噗冰淇淋車，這些偶然可以在馬路上看見的街頭行動攤車總給人親切的印象，接下來可能也會經常看見「太陽能行動咖啡車」了，這是台灣環境保護聯盟透過Google及新竹物流公司贊助，所自製設計出。

今天上午舉行捐贈暨起跑記者會，自10月中旬起，包括台少盟在內的六個公益組織，將透過太陽能行動咖啡車進行推廣計畫，呼籲各級政府改善台灣青年就業環境，而這太陽能行動咖啡車也能提供青年打工見習的機會。

台少盟秘書長葉大華表示，現今台灣跟世界各國都有嚴重的青年貧窮問題，青年高失業率又低薪過勞，再加上各種保障及福利縮減、退休基金破產危機等社會安全體制陷入空前危機，加速了貧富差距。且台灣青年學子還背負著沉重的學貸，根據教育部2016最新統計資料指出，目前背學貸的年輕人（含在學及畢業）已高達94萬人，逼近百萬人，越往上的高等教育，背學貸的人數就越多，造成嚴重的畢業即負債問題。

此外，國內青年學子出社會還得面臨低薪及就業困難，根據最新資料顯示，台灣青年失業率以20至24歲失業率12.59%最驚人，等於每七到八人就有一人失業；薪資部分，30歲以下受僱者共195萬人，有2.6萬人月薪不到二萬元，占10.56%；月薪不到三萬元有113.4萬人，占58.15%，顯示台灣青年低薪就業、長期待業和失業問題嚴重。

台灣環境保護聯盟秘書長陳秉亨，同時也是這次太陽能行動咖啡車發想者表示，該車構思起頭於街頭行動攤車總給人親切的印象，比如說養樂多媽媽車、叭噗冰淇淋車等，當咖啡車騎至定點後，可將太陽能板展開吸收太陽能發電，透過電力直接製作簡單食品，如咖啡、剉冰、棉花糖、甚至裝上音箱作為街頭宣導或街舞表演車。

且該車經過實際測試，在電池充飽的情況下，可以製作約100杯的美式咖啡，只要在人潮聚集時段或密集處販賣咖啡，估計每日應該會有超過千元的利潤，對於參與計畫的弱勢青年生活會有所幫助。若將來該計畫有機會獲得更多人或企業的贊助，將可以透過類似綠能科技的發展，創造更多新型態的青年就業機會。

「太陽能行動咖啡車」推廣計畫，今天分別捐贈給台少盟、中華牧羊人關懷協會台南分事務所、台東安心家庭關懷協會、南投良顯堂基金會、中華基督教以琳關懷協會、社團法人屏東躍愛協會等六個公益組織，同時也結合「綠能科技、公平貿易、青年就業」三合一宣傳訴求，希望透過六台太陽能咖啡車進行教育推廣，呼籲各級政府改善台灣青年就業環境，以及分享公平貿易及發展綠能科技的公益計畫。

太陽能

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