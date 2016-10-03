無薪假人數、家數雙減 實施人數542人

2016-10-03 10:10 經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導



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勞動部今天公布最新無薪假數據，本期實施無薪假事業單位共計24家，通報人數542人，和上期相較，通報家數累計減少2家，通報人數與實際實施人數也都減少120人，以本期變化來看，無薪假情形有微幅緩和的跡象。

勞動部並進一步指出，此次實施無薪假事業單位的實施人數多在50人以下，以其他產業人數較多，實施期間未超過3個月，實施天數多為每月1至4天。

根據勞動部的資料顯示，上期無薪假實施人數（2016年9月15日）家數共有26家，通報人數662人，實際實施人數662人。但上期事業單位中，目前已有3家停止因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時，但卻另新增1家，因此本期累計減少2家，通報人數減少120人，實際實施人數減少120人，因此最新實施無薪假人數為542人。

勞動部進一步說明，為協助勞工，已啟動「充電再出發訓練計畫」，準備就業安定基金200億元，作為協助因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時勞工充電學習，一旦掌握實施事業單位名單，即主動聯繫提供協助，鼓勵在職勞工利用暫時減少正常工時時段，參加勞動部勞動力發展署所屬分署辦理訓練的課程或該企業申請辦理的課程，以持續發展及提升個人所需技能。

除補助自辦訓練的事業單位訓練費用外，勞動部並將於訓練期間，另提供勞工訓練津貼每小時120元，每月上限100小時，最高可領取1萬2000元的津貼以維持其生計。

勞動部表示，勞工若有其他訓練需求，勞動部勞動力發展署所屬分署亦可彈性及時規劃辦理其他訓練課程，勞工亦可透過「全民勞教e網」、「勞動力發展數位服務平台」進行數位學習課程。事業單位可撥打24小時免付費客服專線0800-777-888，將由專人進一步提供諮詢服務。