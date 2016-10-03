勒索病毒轉向 Android行動裝置成目標

2016-10-03 10:23 中央社 台北 3日電



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網路犯罪集團以往主要針對個人電腦進行勒索病毒攻擊，但現在已將矛頭轉向Android行動裝置平台；研究顯示，今年6月Android勒索病毒威脅較去年4月成長了15倍。

過去18個月來，資安廠趨勢科技目睹個人電腦勒索病毒Ransomware（勒索軟體/綁架病毒）稱霸資安威脅版圖，不論數量和破壞力都前所未見。

但現在，網路犯罪集團已開始將矛頭指向另一個目標：Android行動裝置平台。根據趨勢科技的研究顯示，2016年6月Android勒索病毒威脅，較2015年4月成長了15倍。

行動裝置勒索病毒威脅最早出現在二年多前，此後便幾乎銷聲匿跡，因為大家的目光都在它的老大哥身上，也就是電腦版勒索病毒。

勒索病毒會鎖住受害者的電腦或行動裝置，或者將受害者的檔案加密，受害者必須支付網路犯罪集團一筆贖金才能解開電腦和檔案。若不支付贖金，歹徒會將照片和文件永久刪除，或者讓受害者永遠都無法使用電腦或行動裝置。

趨勢科技分析，行動勒索病毒會冒充正常應用程式、熱門遊戲、Flash播放程式、視訊播放程式或是系統更新，經常出現在非官方應用程式商店，趨勢科技至今仍未在Google Play商店上發現任何勒索病毒威脅。此外，用戶也可能因瀏覽色情網站、網路論壇或點選簡訊中的垃圾連結而遭到攻擊。

光是2016年，趨勢科技就攔截了1.2億個勒索病毒威脅。趨勢科技也針對行動裝置提供了適當的安全保護，例如趨勢科技行動安全防護Android版可掃描用戶裝置，將所有應用程式（APK）與趨勢科技行動應用程式信譽評等（Mobile Application Reputation）資料庫做比對。若發現已知的勒索病毒或其他威脅，將顯示通知，並可直接將應用程式移除。

趨勢科技指出，勒索病毒一直是電腦版使用者的一大威脅，同時也將是 Android使用者未來的一大隱憂，建議使用網際網路安全軟體或防毒軟體來保護所有的裝置平台。