法人強作價 24檔中大型股價創半年新高

2016-10-03 10:05 經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導



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第3季法人績效行情已告結束，但以外資為主的法人持股仍高居不下，投顧表示，投資人還是可依據法人選股操作，尤其是台灣50與中型100成份股中，股價呈現強勢者。

日盛投顧表示，以外資為主的法人注重籌碼流動性，台灣50與中型100成份股往往是法人選股標的，9 月個股漲幅大於台股指數漲幅，且還原權值後的股價創近半年來新高者約有24檔。

24檔強勢股中，9月份漲幅超過10%者有廣達（2382）、台郡（6269）、東陽（1319）、台玻（1802）、百和（9938）、綠悅-KY（1262）、億豐（8464）、葡萄王（1707）及亞德客-KY（1590）。

值得注意的是，其他漲幅相對不大的法人持股動向，第一金（2892）、富邦金（2881）、中壽（2832）、英業達（2356）、鴻準（2354）、緯創（3231）、中租-KY（5871）、景碩（3189）、佳格（1227）、華碩（2357）、健鼎（3044）、台積電（2330）、微星（2377）、南亞科（2408）與啟碁（6285）。

群益投顧說，大盤指數呈現高檔量縮整理，仍有利續攻走勢，操作上建議跟隨法人選股。可留意營收獲利轉呈正向、第4季展望佳、或評價偏低、或法人由連賣轉連買等相關條件個股，留意逢回低接佈局機會。

不過，日盛投顧說，由於國際情勢欠佳，外資買盤停滯，權值股包括金融、權值電子與傳產龍頭，近期恐怕仍是呈現弱勢整理格局，操作上仍是以波段中長多架構沒有破壞、法人持股沒有鬆動的強勢族群為主軸。