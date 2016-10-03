聯亞後市法人有疑慮 觀望氣氛轉濃

2016-10-03 09:45 經濟日報 記者簡威瑟╱即時報導



WhatsApp



研究機構指出，聯亞受到中國客戶10G GPON進展不如預期，恐拖累其明年傳統通訊業務獲利能力，將投資評等調降至「中立」、推測未來12個月合理股價310元。美系外資先前也向客戶提醒，靜待GPON解決方案調整期結束，再來檢視聯亞基本面，給予「中立」投資評等。

投顧法人針對聯亞短線營運表現分析，中國光通訊產業需求並未強勁復甦，聯亞第3季營收季減幅度可能來到15%，遠比市場預期的季減8%來得嚴重，加上折舊費用恐有攀升之虞，連帶影響毛利率表現，隨高毛利的矽光業務進入季節性調整，對營收貢獻也會下降，可能進一步壓抑聯亞獲利表現。