9月營收看增 鴻準股價續創今年新高

2016-10-03 09:44 經濟日報 記者羅秀文╱即時報導



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iPhone 7上市後銷售優於預期，法人看好機殼供應商鴻準（2354）9月營收將明顯增溫，吸引買盤搶進，推升股價開高來到93.1元，續創今年新高。

鴻準第2季營收192.36億元，季增10.53%，每股稅後盈餘（EPS）為1.82元，優於法人預期。受到iPhone 7熱賣挹注，法人預期第3季營收可望季增10%以上。

法人指出，iPhone 7曜石黑機種一機難求，鴻準目前是曜石黑機殼的獨家供應商，因曜石黑機殼單價較其他顏色高，將挹注鴻準今年下半年及明年營收。