晶電投入新技術 產品結構持續改善

2016-10-03 09:38 經濟日報 記者劉怡妤╱即時報導



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上市公司晶電（2448）今日早盤股價穩定走高，公司持續進行技術與產品優化，今年主要獲利來源為四元以及CSP，但受到藍光比重仍高影響，法人普遍預期全年虧損，下半年在價格好轉與產品結構轉佳促使虧損收斂。

晶電早盤上漲逾2%，LED類股普遍走揚，股價回測季線後獲得支撐，但外資仍站在賣方，導致股價受月線反壓。由於晶電產品結構與公司體質改善仍需時間，法人預期今年仍將面臨虧損壓力，但公司持續投入技術與產品研發有助於逐步營運調整。