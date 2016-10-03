鴻海加持 傳夏普規劃股票重返東證1部

2016-10-03 09:36 中央社 台北 3日電



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鴻海投資夏普後，力促夏普各項經營革新及投資措施。日本媒體報導，夏普目標到2018年要將股票重返東證1部。

日本媒體Sankeibiz日前報導，鴻海投資夏普後，夏普積極提出各項經營合理化策略和邁向成長的投資等措施，目標朝向股票重返東證1部邁進。

報導指出，若夏普股票要重返東證1部，需考量「事業的持續性」和「市值」等因素外，最大的門檻在於「收益基礎的穩定度」。

報導表示，夏普規劃到2018年，要將股票重返東證1部。

夏普9月30日公告將投資574億日圓布局有機發光二極體（OLED）先進產線，預計2018年4月到6月開始投產。

夏普社長戴正吳9月下旬發給夏普內部員工的信件中指出，正著手2016年度的下半年經營計劃，希望能讓夏普全社轉盈。

戴正吳上任夏普社長超過1個月，啟動一連串布局，包括確立賞罰分明人事制度和「分社化」經營模式、爭取夏普在歐美的品牌經營權、規劃目標要讓夏普太陽能事業、以及在2017會計年度底（2018年3月底）轉盈等革新措施。

夏普截至6月底的2016年會計年度第1季財報，單季歸屬母公司業主虧損縮小到虧損274.52億日圓，比去年同期的虧損339.82億日圓大幅減少。

日本評級投資訊息中心（R&I）於8月中旬發布新聞稿表示，夏普發行者評等從先前的「CCC+」調升到「B」，主要是鴻海和其他3家關聯企業對夏普投資資金到位，讓夏普的債務不再超過資產，財務體質有所提升，資產流動性的疑慮正在減小。

東京證券交易所先前表示，若夏普債務超過資產的情況解除，恢復穩定收益基礎，夏普股票可重返東證1部，但流通在市面的股票比例需是全體的35%以上，所以夏普股票若重返東證1部，鴻海投資的持股比例可能降低。

夏普股票於8月1日起從東證1部降到東證2部。