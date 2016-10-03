全球招商 蔡總統：讓世界看見台灣創新

2016-10-03 09:28 經濟日報 記者吳馥馨╱即時報導



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蔡英文總統今天表示，過去外商促進台灣文化發展，我們也盼外資進一步投資我們五大創新產業，透過攜手合作創造巨大商機。我們深信台灣能實現這個願景，成為全球重要的「創新夥伴」。

蔡英文今早出席「2016全球招商論壇」，她說，今年已是全球招商論壇第13年活動，招商論壇也已成為讓台灣邁向全球企業，展現創新與投資動能的盛會，讓全球都看到台灣。

經濟部投資處表示，本次論壇共吸引66家廠商表達投資意願，未來三年投資約新台幣1,660億元，約能創造15,458個就業機會。其中也有20家廠商與經濟部簽署投資意向書（LOI），未來三年投資達新台幣1,050億元。

蔡英文表示，我們能看到大家對台灣未來充滿信心，我們全力推動台灣產業轉型、升級、創新，實現台灣經濟永續發展。盼今天活動讓大家知道台灣正在推動的產業內容，以及新商機。

過去幾十年，台灣高效率製造在全球扮演關鍵，新政府執政以來，我們要推動新經濟發展模式，包括創新、就業、公平分配。經濟成長的動能，也要從「效率」轉型為「創新」，過程中要兼顧就業機會，以及均等共享。

經濟轉型涉及很多，包括鬆綁不合時宜法規，吸引海外人才，鼓勵創新創業。政府已探討相關制度，希望打造優質更好的投資環境。

對外也要強化台灣對外經濟整合，包括推動自由貿易協定，政府也努力加入TPP及以RCEP。我們也推動新南向政策，與東南亞、南亞、紐澳推動更好連結，我們希望帶來新商機，讓台灣經濟轉型。

這些重點在五大創新產業中看到。核心概念即是打造重要生態，促進產業發展，整合全球資源與在地能力。

蔡英文表示，剛開始會重視本土市場做為試煉廠，條件成熟後，將系統整合進一步出口，促進貿易成長。目前智慧機械，亞洲矽谷已準備好計畫，其他也會儘快提出。