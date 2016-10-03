美股反彈 外資：電子類股領台股強攻

2016-10-03 09:26 經濟日報 記者簡威瑟╱即時報導



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美股上周五展開反彈，外資券商主管預期，若美國年底升息，「國際資金也還有時間切入好標的。」研判國際熱錢對台股態度仍正面，台股將由電子類股擔綱多頭行情主力。

第4季過往多是半導體產業調整庫存時期，不過，今年狀況可望比過去更好。里昂證券半導體產業分析師侯明孝近期將台積電推測合理股價，調升至外資圈最高的224元，看好台積電後市。

至於蘋果供應鏈方面，凱基投顧總經理朱晏民認為，蘋果新機雖沒有讓市場有太多驚喜，但市場預期偏低，加上主要競爭對手三星旗艦機狀況頻頻，提供蘋果iPhone銷售上檔空間。