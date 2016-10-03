德銀危機暫解 台股開漲收復9,200大關

2016-10-03 09:25 經濟日報 記者葉憶如╱即時報導



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德意志銀行（Deutsche Bank）危機暫解，與美達成罰金和解，美股上周五大漲，激勵日股開高走高漲約0.9%，台股上周五重跌百點，今早也止跌回升，電子股領頭上攻，其中美費城半導體大漲1.58%帶動，最大權值股台積電（2330）一開盤漲逾1.64%，帶領加權指數跳空開高，以上漲52.07點報9,219.52點開出，一開盤就收復9,200點大關。

德意志銀行金融危機前銷售有毒的抵押貸款債券，與美國監管當局和解達成裁罰減少至54億美元共識，美股反彈，包括道瓊工業指數收漲164.7點，站回1萬8,308點，漲幅0.91%；其餘如標準普爾500指數漲17.14點，漲幅0.8%；那斯達克指數漲42.85點，漲幅0.81%，費城半導體指數亦有1.58%漲幅。

今早亞股日股率先開盤同樣開高一路走高，漲幅貼近美股。

今早台股開盤量大股方面，除了台積電之外，還包括有聯發科（2454）、鴻海（2317）、美律（2439）、大立光（3008）、友達（2409）、宏達電（2498）普遍都有1%~1.6%不等漲幅，京元電（2449）更漲逾2%，開盤量大前十名全部都是電子股的天下，前20名也僅有一家運動股百和（9938），但其轉投資亦與3C配件相關。

其餘開盤較強勢傳產股僅統一（1216）、儒鴻（1476）與和大（1536）3檔。類股表現方面，光電、食品、造紙、半導體股最強。金融股方面，雖然德意志危機暫解，帶動指數翻紅向上，但零星表現，官股龍頭兆豐金（2886）續小黑，類股開盤漲幅僅0.2%，顯示投資人仍保守觀望得多。

題材面方面，樂陞（3662） 處分轉投資Tinypiece價款未能全數收回，櫃買中心處以自10月4日起變更交易並暫停融資融券交易，百尺竿頭發表聲明稿指稱有「誠意」補償應賣人今日上午繼續跌停。

華航（2610） 馬尼拉飛桃園航班1日晚間降落時疑機尾碰觸地面重飛，華航董事長何煖軒說，配合調查、深加檢討，今日上午小紅開出。台塑 （1301） 河靜鋼廠今年4月排汙造成越南中部海洋環境事故，民眾抗議再起，今日上午股價亦開平後小紅上揚，開盤均未受事件衝擊。

動態隨機存取記憶體(DRAM)供應吃緊，激勵產品現貨價進一步攀高，據市調機構集邦科技調查，DDR4 4Gb顆粒現貨均價達2.17美元，逼近2.18元今年最高水準，南亞科（2408）今日開高走高上漲逾1%，模組廠青雲（5386）更漲逾2.5%。