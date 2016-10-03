樂陞開盤跳空跌停 高達1.9萬張求售無門

2016-10-03 09:23 經濟日報 記者葉子菁╱即時報導



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樂陞科技（3662）處分旗下轉投資Tiny Piece尾款22億未如期在上周五（30）完成交割，再度重挫市場信心，導致樂陞股價今日開盤直接落入跌停，每股30.45元，委賣張數再度爆出高達1.9萬張的大量求售無門。然而，櫃買中心也公告，樂陞將於明日列為全額交割股。

樂陞今年3月處分轉投資手遊平台Tiny Piece，原定尾款22億元將於上周五（30）日完成交割，如今確定延宕。樂陞副董事長李柏衡表示，Tiny Piece原經營團隊於上周五支付300萬美元，表達其餘款項尚須一些時間，雙方經過協商後，決議延後付款時間至10月31日，期間對方將分次付款，完成剩餘款項支付，而樂陞經評估過往合作經驗及幾次協商後，認為對方確實有付款誠意，因此同意延後收款，股權交割部分，則依據對方支付款項進度，等比例進行分次交割。

樂陞並指出，公司目前累積收款達美金2,475萬美元，佔應回收款項的28.58% 。

因應Tiny Piece尾款未如期匯入，李柏衡也坦言，公司將有約6億元的資金缺口，不過，公司已經決議，接下來不論款項是否如期匯入，都會進行處分旗下非核心事業的轉投資一之鄉及怡客咖啡，目前已經在市場尋找買主中，必要時也將透過海外盈餘匯回的方式，來解決公司的資金需求，維持公司正常運作。

據了解，目前北京樂陞有約人民幣2億元的盈餘。

而百尺竿頭昨日也發佈聲明稿表示，百尺9月初就已委請律師向投保中心表達協商之意，為表示百尺竿頭公司願意補償應賣人誠意，百尺竿頭公司正協調資金方，將以百尺竿頭公司名下所有資產為基礎，積極與投保中心就具體和解方案展開協商。

不過，投保中心認為，百尺竿頭並未拿出實質且具體的方案，因此無法達成和解，投保中心目前正積極彙整2萬投資人求償登記及相關作業，求償金額約28.6億元，最快本周向新北地院就百尺竿頭公司及負責人樫埜由昭提起團體求償訴訟。