友達獲利回溫才剛啟動 美資力挺

2016-10-03 09:22 經濟日報 記者簡威瑟╱即時報導



WhatsApp



美系外資指出，友達受惠產業環境好轉，第3季獲利表現有上修空間，現在不過是獲利回溫的初步階段，維持「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價16元。

美系外資說明，從第2季以來，受到電視回補庫存拉貨帶動，以及南韓三星關閉部分產線，面板報價開始走揚，根據產業調查狀況，因供需狀況並未失衡，預期面板報價至2017年都還會相對穩定，有利友達營運表現。