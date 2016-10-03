大陸十一長假報到 帶旺4K2K電視銷售

2016-10-03 09:05 經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導



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中國大陸十一黃金周起跑，奧維雲網（AVC）預測，4K2K液晶電視滲透率將高達63%，55吋以上液晶電視銷售占比將達38.5%，顯示大尺寸與高階產品，仍是十一銷售主力，可望推升友達及群創的高階電視面板出貨。

AVC指出，大尺液晶電視在大陸市場的趨勢依舊明顯，預期2016年十一期間55吋將是主銷產品，占比達27.3%，較2015年同期增長4.2個百分點，65吋加大推廣，占比達5.4%，較2015年同期增長1.2個百分點。55吋以上的電視，市場占比將達38.5%，較2015年同期增長6個百分點。

另外，高階產品的滲透持續擴大，AVC預測，十一期間，4K2K（UHD）產品的滲透率將達63%，較2015年同期增長11個百分點；HDR產品的滲透將達20%；曲面產品的滲透將達8%，較2015年同期增長3個百分點；超輕薄產品的滲透率將達3%，較2015年同期增長1個百分點。

AVC說，銷售通道完善和品牌促銷創新，使得2016年大陸的線上彩電市場持續發酵，春節、樂視414、618、818等節點銷售，迎來一個個高峰點，預計十一期間，國美909、樂視919等線上促銷活動將維持增長態勢，有望形成2016年彩電線上市場的又一峰點。