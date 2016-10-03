運錩獲信用交易資格 資產及業績題材發酵

2016-10-03 09:03 經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導



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上市鋼廠運錩（2069）今（3）日獲得信用交易資格，投資人可融資融券買賣，股性可望轉趨活潑。運錩今年第3季業績正結算中，今年國際鎳價波動幅度相較去年小，因此在積極衝刺銷售量下，第3季獲利逐月成長，可望繳出不錯成績。

此外，運錩大陸廠在產能滿載下，已積極準備遷廠，新廠正進行規劃，明年可望試車量產；值得注意的是，原來舊廠址已成為當地都會區所在，未來進行改建開發後，其潛在利益相當龐大。

運錩上市掛牌滿半年，上周五經證交所審核通過，今日開始可採融資融券買賣。

運錩今年前八月累積營收為46.27 億元，較去年同期減少11.06%。不過，今年上半年營收累計為33.28 億元，較去年同期的37.5億元減少11.25%，今年上半年的每股稅後盈餘0.66元卻比去年同期0.34元成長94.12%。

運錩表示，去年受到鎳價大幅波動，嚴重侵蝕台灣廠銷售產品的毛利率，造成獲利不如預期。今年雖鎳價仍有波動，但毛利率在可控制範圍下，就可創造出獲利空間，第3季擴大銷售產量下，業績表現不錯。

運錩說，大陸廠的業績一向表現不錯，承攬高毛利率的訂單已使產能滿載；台灣廠的產品毛利較低，但在掌握毛利率，積極衝刺銷售量之下，已有不錯的成長獲利。