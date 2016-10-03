選股不選市 權證看多可成、聯發科

2016-10-03 08:52 經濟日報 記者李伊晴╱即時報導



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台股上周3個交易日黑天鵝襲擊，德意志銀行遭美國重罰140億美元，市場擔憂可能會成為第二個雷曼兄弟，美股應聲大跌，國際股市人心惶惶，加上集團及投信法人結帳，外資也轉為賣超，指數周線收黑。展望本周，法人指出，台股在9300點上方反壓大，除非國際股市能夠有效止穩，否則台股仍將維持高檔整理，因此，盤面上仍是以個股表現為主。

德銀風暴席捲全球，歐美股市接連重挫，也拖累亞股走跌，台股上周也受波及，不僅盤面上作帳概念股回檔，就連外資也出現結帳，上周五單日轉為賣超76.71億元，期貨多單也減碼4900口，淨多單為80506口；後續外資是否賣超趨緩或是轉為買超，將是影響台股信心的重大因素。

台股月線已經出現連5紅，回檔整理的壓力增加，不過，除非新台幣出現劇貶，或是外資大舉賣超，否則一夕之間要出現較大幅度拉回的機率也不會太高，預料個股表現將優於大盤走勢。本周上市櫃公司將陸續公布9月營收，盤面上仍將以蘋概股為觀察重心，若德意志銀行問題若未持續擴大，暫以居高思危的短線賣壓看待。

在選股不選市的前提下，權證市場也須小心謹慎，短線要避開漲多之個股。目前投資人看多的個股有宏達電（2498）、可成（2474）、東洋（4104）、聯發科（2454）等，看空的股票則包括大立光（3008）、元太（8069）、同致（3552）、晶豪科（3006）等。