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首家外資評神基：買進

2016-10-03 08:36經濟日報 記者簡威瑟╱即時報導

美系外資初次將神基納入研究範圍，給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價45元，這也是首次有外資券商對神基開啟基本面研究，向國際法人客戶介紹台灣具競爭力電子企業。

外資指出，由於安全與保護需求提升，神基強固型行動裝置電子產品（PC、平板、手機）營收比重持續攀升，從2011年的33%，成長至今年上半年的42%，估計2018年可成長至46%。同時，由於相關產品對設計要求嚴格、所需認證時間又長，因此，毛利率也優於公司整體平均，可望進一步拉動神基毛利表現。

外資營收

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