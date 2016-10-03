越南台塑鋼廠再遭包圍 台商逃難包裡是這些

2016-10-03 08:36 經濟日報 記者林政鋒╱即時報導



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越南台塑河靜鋼廠2日再遭高達3000群眾包圍，要求提高賠償金額，附近台商圈社群準備「逃難 包」如驚弓之鳥。今晨群眾完全散去，台商餘悸猶存。

台商說，逃難包配備包括護照+居留證+信用卡+2000美元現金+舊手機一支+舊皮夾、內裝100萬越幣等著被收刮時要主動給的+行動電源與充電器+一瓶水。

台塑河靜廠周邊廣平、義安、河靜等數省共3000餘群眾對鋼廠發動包圍，提出要求乾淨的水源與空氣等訴求，軍警400餘人在場應對，部分群眾闖入附近台商宿舍搗毀財物，造成不少台商驚嚇。