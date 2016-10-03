台開花蓮基地積極招商 預計明年底完工

2016-10-03 08:29 中央社 台北 3日電



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台開集團旗下花蓮和新竹基地同步興建，花蓮迴瀾灣文化廣場已舉行上樑典禮，目前招商中，預計明年底完工，搶下2018年農曆年返鄉人潮商機，新竹新埔園區本季動工興建別墅。

台開集團花蓮洄瀾灣文化廣場已於 9月舉行上樑典禮，預計2017年底開幕，將以最新的雲端娛樂科技展現世界的花蓮，目前正進行招商作業中，首波商機將瞄準2018年年初農曆年返鄉花蓮所帶動的消費潮；更長久則是看好蘇花改預計2019年全線通車所帶來的改變。

台開表示，花蓮迴瀾灣文化廣場將成立「花蓮雲」，應用雲端創造未來醫學與娛樂文化經濟產業，並以4D─「設計(Design)、數位化(Digital)、差異化(Different & Disparity)、多元化(Diversification)」連結網路等雲端管理，成為未來花蓮洄瀾灣中心。

台開指出，花蓮洄瀾灣文化廣場總樓地板面積1萬698坪，共有地上5層地下1層，包括東部首座IMAX影城、劇場、多廳式影城、商店街、美食街、餐廳、KTV等，並非一般百貨公司，更是全台灣第一個雲夢廣場，主要是讓年輕網路店家加入雲夢廣場，連結台北承德創意基地、金門、花蓮，從花蓮雲一步步實現夢想。

台開說，花蓮洄瀾灣雲夢計畫第一步是以道法自然精神，利用太陽能、風、水等設計創造自然與世界第一的綠色建築；第二步即是創造富含音樂、文化、影視娛樂的洄瀾灣新文化，未來醫學中心則帶來健康快樂，落實雲夢生活的開端。

其中擁有450個座位的劇場將發展成數位劇場，在此創作排演時利用最新網路現場直播，可以吸引全世界無限觀眾看到首演，同時也是數位互動劇場，可同步在網路上看到來自世界各國的意見分享。

另外雲端娛樂則有電競、KTV(CloudClub)等，此區未來最大頻寬逾10T，可同時容納1至2萬人上網，作4K以上的傳輸，結合現有在洄瀾園區的藝術村、洄瀾窯、石雕、台灣50畫展等，共同打造洄瀾灣藝術多元性。

在新竹縣新埔智能生態園區方面，甫取得旅館、酒店式公寓建築建照，加上之前由日本建築師隈研吾規劃設計的「Villa 3」別墅也取得建照，是台灣最大別墅，總共6戶，每戶800餘坪，每戶總價逾4億元，最快第4季動工興建別墅。

台開強調，新埔智能生態園區由隈研吾耗費2年規劃設計，已獲致國際綠建築LEED白金級認證，特色是節能減碳，期能打造大中華第一個國際LEED白金級的綠色智能生活園區，基地面積近1.7萬坪，可開發規模約2.5萬坪，已完成整地、生態規劃、兩口碳酸氫鈉泉溫泉井開發，開放溫泉泡腳池與泡茶亭。

旅館部份已與喜達屋酒店集團簽約，未來計畫建187間房間生態精品旅館、酒店式公寓248戶與獨棟別墅，建築意象以現代中國風呈現，成為未來新竹新亮點。