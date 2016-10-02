9月出口可望連三紅 明年上半年現變數

2016-10-02 23:02 聯合報 記者沈婉玉╱即時報導



WhatsApp



蘋果手機熱銷助攻，年底出口旺季來臨，永豐金控首席經濟學家黃蔭基樂觀預估，不但9月出口可望突破250億美元、「連三紅」，接續七、八月出口連二個正成長，直到今年底出口都將朝正面發展。

央行指出，台灣經濟已經步入Ｌ型成長，下半年出口由正轉負，是否明年經濟可擺脫「Ｌ」型，步入坦途？黃蔭基保守地表示，全球貿易保護主義盛行，全球貿易成長率下修，牽動我國明年上半年的出口。

財政部將在本周五（7日）公布9月海關進出口貿易統計，官員指出，今年7月出口金額為241.2億元，八月出口提高至246.6億美元，金額創去年六月以來新高，連兩個月成長。

八月主要出口貨品中，電子產品出口金額創歷年單月新高，其中積體電路出口金額成長更逾二成。從主要出口國家來看，八月我國對主要出口國家皆回溫，對陸出口金額接近100億美元，為連二個月正成長。

黃蔭基表示，去年基期較低，但景氣燈號亮出連二月綠燈，八月外銷訂單達379.3億美元，終結連16黑，加上第四季是出口旺季，將會帶動九月出口表現，預期九月出口將持續正成長，且出口金額將達250億美元以上，回到正常水準。

黃蔭基指出，蘋果iPhone 7新機熱賣，指標性蘋概股台積電的股價，從八月的均價175元到九月已漲至185元；大立光股價也從八月的3600元，九月漲至3700元，反映出半導體及行動裝置出貨量大增的產業訊息，預期年底前出口應呈上升趨勢。

但樂觀中仍有陰影，黃蔭基指出，從英國脫歐、美國總統候選人柯林頓及川普都對TPP（跨太平夥伴協定）表達反對等事件來看，反全球化浪潮興起，全球貿易保護主義愈來愈盛行，貿易量在衰退中。

黃蔭基表示，我國出口深受國際市場影響，WTO近期將明年的全球貿易成長預測，從增加3.6%，下修到1.8%~3.1%，將牽動我國明年上半年的出口表現。