英國終於決定2019年將「脫歐」

2016-10-02 21:48 經濟日報 記者任中原╱即時報導



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「英脫」程序即將啟動。經過幾周的沈默與壓抑，英國首相梅伊終於首次宣布「脫歐」計畫的重要細節，即「里斯本條約」第50條的機制將於2017年3月底前啟動。

梅伊的決定相當正確。6月公投確定「脫歐」之後，梅伊政府需要充分的準備時間；然而最近外界紛紛批評梅伊遲遲不宣布時間表，聲音主要來自於高度不耐的「脫歐派」，且企業界也希望看到一些確定的訊息。

從英國國內的角度來看，梅伊宣布這項決定的時機相當好，因為「脫歐派」不能再主張政府一昧拖延，而「留歐派」也不能再指政府缺乏計畫。這也表示2019年歐洲議會改選時，英國已不再是歐盟成員，沒有必要再舉行歐洲議員選舉。

然而對歐洲來說，情況卻更為複雜。法國與德國分別將於2017年5月及9月舉行大選，此時英國已與歐盟展開談判，而談判的進度將成為法、德大選時的議題之一，兩國的民粹政黨都會藉「英脫」作為反歐盟的口實。正因為如此，歐盟主席圖斯克及歐洲議會議長舒茲都要求英國儘速啟動談判。

但梅伊宣布啟動時機，只是給予英國民眾一個幻覺，因為太多細節仍不明朗，例如政府並未指出將與歐盟達成何種協議。貿易部長福克斯暗示英國將脫離單一市場，但卻未獲官方證實；脫歐部長戴維斯也未提供多少細節。

梅伊政府一心避免重蹈前政府的覆轍，因此在談判尚未開始之前一直避免透露太多。這套諱莫如深的作法迄今效果不錯，但在整個談判過程中卻很難做到此點。

梅伊之前一直用「英脫就是英脫」這句毫無意義的話來安撫選民，現在她終於對這句話賦予一些意義，即英國到2019年時將不再是歐盟的一員。這話說來簡單，但整個過程卻絕不簡單。