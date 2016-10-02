東元欣逢一甲子 本月策略會議定方針

2016-10-02 17:16 中央社 台北2日電



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東元電機今年60周年，集團本月將召開策略會議，溝通發展方向。東元電機董事長邱純枝表示，公司積極實現「節能減排、智能自動」目標，展望下一個東元60。

東元電機將在6日舉辦60周年慶祝大會和技術論壇。東元集團會長黃茂雄、東元集團副會長劉兆凱、東元電機董事長邱純枝將聯袂出席慶祝大會。

據了解，東元集團10月將召開全球主要海外子公司年度策略會議，溝通集團發展方向。

東元電機不僅在國際上躍升前3大馬達製造公司，集團事業更涵蓋重電、家電、資訊、通訊、電子、餐飲、金融投資等多角化領域。

邱純枝表示，東元自1956年創立以來，今年正式邁入一甲子。60年來，東元以馬達相關的工業產品銷售全球市場，以工業核心驅動力，驅動企業營收成長，也帶動產業發展，更供應全球源源不絕的成長動力。

展望今年綠能布局，邱純枝指出，今年東元帶領主要供應商共同完成一系列的馬達產品環境足跡、水足跡盤查，從原料供應鏈、產品製程端做進一步的檢視、監控，朝向整體產品生命週期綠化目標。

在智慧產線自動化布局，邱純枝表示，東元今年積極深化產線自動化，在台灣中壢廠進行綠色智能產線優化，將電工線產區導入自動化管理，預估將帶來後續產品效率提升及成本降低等優勢。

此外，東元集團新成立沖壓中心，採用綠建築及智慧工廠概念設計，積極規劃集團全球工廠導入智慧工廠，實現「節能減排、智能自動」的策略目標。

東元也持續布局物聯網、雲端和4G技術應用，研發包括智慧設備監控系統、能源管理系統、雲端智慧空調系統等工業和民生產品，提出經濟型的智慧預知保養、能源管理、設備調度等解決方案。

邱純枝指出，東元一路發展緊扣產業發展趨勢，公司馬達機電技術的發展，見證了台灣工業與科技的發展、也與世界工業趨勢發展密不可分。

邱純枝表示，東元從一開始身為工業「動能」的提供者，2008年有感工業發展造成環境負擔日增，以TECOGO ECO為願景，積極投入「綠能」發展。近年來進一步發展「智能、自動」應用，期盼持續以核心能力結合科技創新，深厚企業永續競爭力，帶動產業界智能創新，積極展望下一個東元60。