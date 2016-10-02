凌巨總經理濮家銓：沒有做不到的事

2016-10-02 15:36 經濟日報 記者曾宛琳╱即時報導



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凌巨（8105）總經理濮家銓行事低調，自我要求嚴格，帶領凌巨持續轉型有成，但濮家銓不斷在專訪過程中表示，是整體團隊夠努力、夠團結，才能交出這越來越好的成績單。

除了擁有謙虛及樸實個性外，他骨子裡也流著堅毅不拔的血液，因為當記者問起濮家銓的座右銘是什麼的時候，他想了許久，笑著用日語說出一句話，而這句話若翻成中文，就是「沒有做不到的事」！

想起這段座右銘的由來，濮家銓說，他20幾年前進入華映，當時是進入STN-LCD部門，而之後他也成為華映技術移轉日本三菱TFT-LCD技術的種子部隊之一，被派到日本去受訓實習，是日本廠商中一位前輩跟他說的話，而這句話就這樣深深刻畫在他腦子裡，話聽進去了，連日常生活中也貫徹實現。

他當初到日本，根本不會講日語，持續靠著自學精進，到最後聽、說、讀、寫已全都學會，對於他而言，學習這件事情，即使是現在，也是每天持續在進行中。

身為帶領公司轉型的舵手，說起話來臉上總是帶著誠摯的笑意，不把所有功勞往自己身上攬，從細微的舉動就能發現濮家銓他個性的樸質及穩健。

立定目標後持續勇往直前，要管理一家公司，難免會有壓力及瓶頸，而問起他怎樣轉念，濮家銓說，他任總經理一職後，周末自己可利用的時間真的不多，「走路」是這幾年最常做的運動，利用散步的時間沉澱一下自己，讓自己靜心、淨心；一方面，自省這星期不足之處，如何能再加改進，另一方面，則是整理心情，掃心地，再出發前行。

而除了散步外，他私下也喜歡閱讀，他說，透過閱讀學習過程，持續吸收和累積新知，更有助於增加「智慧」與反省檢討的能力，從而改變自己的心態與作法，並保持持續成長的動力，藉由閱讀增加「智慧」與反省檢討的能力，提醒自己「除我執」，不斷改變自己的心態與作法，廣納諫言，用不同角度來思考問題、察覺問題。

關於廣納諫言這件事情，他始終保持開放心態，因為在專訪過程中，若問起凌巨這幾年的轉型有成的最大關鍵是甚麼，他總是不停強調，真的是靠全體員工共同努力的成果。

仔細聆聽員工的意見，再做出全面的判斷，「充分授權、放權」尊重各專業領域外，參與檢討優化會議時，濮家銓會把自己放入他們的位置當中，並以他們的角度來思維，一起發現問題點、共同改善，相信只要下定決心，任何困難皆可以被解決。

而這些年的積極轉型，凌巨儼然是靠著車載及工控面板占比提升而翻身的公司，車載面板是凌巨今年主要營運動能之一，看好車用市場產品生命周期平均達三至五年以上，凌巨皆積極搶進。

轉型不免有陣痛潮，員工從原本生產消費型產品「量多樣少」，轉而主攻利基型產品「樣多量少」的應對心態，難免心態需要調整。

而問起帶領員工轉型的主要關鍵，濮家銓認為「充分授權、相信員工」這點相當重要，只要每個員工都能自己對工作的「有心」，就能讓公司更加「凝聚」，除了有向心力外，也有更大的生命力，就如同許多齒輪一起轉動。