颱風攪局航班大亂 靠它不再罵地勤

2016-10-02 13:14 中央社 台北2日電



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梅姬颱風導致交通大亂，甚至傳出有民眾因行程遭耽誤而斥責地勤服務人員的情況，其實，民眾可透過旅遊不便險，分散航班可能耽誤的風險。

所謂旅遊不便險，是指民眾出國因搭乘班機延誤、行李延誤或損失及額外住宿等相關費用補償的保障。

部份保險公司甚至對因颱風等天災造成的班機延誤，提供理賠保障，建議民眾投保前可多加了解保單條款內容，以免買了保單後卻發現與期待有落差。

同時，各家保險公司對班機延誤的理賠認定標準不一，從班機延誤4小時到12小時不等，至於理賠方式，可大致分為實支實付以及定額給付。

而旅遊不便險的支付範圍涵蓋，民眾因班機延誤所需額外支付的膳食、住宿費用、來往住宿地點的交通費、電話費。

舉例來說，表定上午10時的航班，民眾抵達機場時，航空公司才通知航班延誤至下午3時，即航班延誤了5小時，旅遊不便險便可提供民眾因班機延誤，產生的餐飲等相關費用。

另外，因住宿且行李已交寄時，發生為緊急需要購買衣物及其他日用必需品等各項合理費用，或因行李延誤或遺失，在目的地因緊急需要而必須額外購買衣物及其他日用必需品的各項合理費用，也在旅遊不便險的保障範圍內。

此外，雖然信用卡發卡行會提供旅遊綜合保險保障，但各家銀行提供的保險內容不一，金額也不盡相同，建議民眾旅遊前，宜先行多加瞭解比較，以維護自身的權益。