和成超級業務員 老董邱俊榮過世

2016-10-02 11:57 經濟日報 記者曾宛琳╱即時報導



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和成欣業前老董邱俊榮，傳出昨日過世的消息，享年85歲，和成從日本時代開始生產馬桶，邱俊榮為二代接班人，雖成功推廣公司產品至國內外，但始終把成功歸功於團隊，個性相當謙處和靄。

和成從日本時代開始生產馬桶，創辦人邱和成在1940年代配合日本政府「每戶都要有廁所」的衛生政策，開始由陶瓷水缸轉型為生產非水式的便器，到了1949年，和成更開發出台灣第一個坐式馬桶，但根據和成老員工回憶，馬桶到1950年代仍不普及，因為一個馬桶售價500元，約等於當時上班族兩個月的薪水。

和成經過數十年的淬煉，以及家族成員齊力努力後，和成逐漸轉型成為較穩定的企業公司，開始在國內外市場都所斬獲。如「每個家都有馬桶，每個人都要去用，用完了以後逍遙又輕鬆，保證你快樂無窮」，天王劉德華十幾年前以一首膾炙人口的「馬桶」歌，傳遍大街小巷，也順勢打響了和成的名號。 劉德華在音樂錄影帶中邊擦馬桶邊歌唱，樂在其中；畫面上的產品，全數是和成的，和成目前是國內市場最大的衛浴業者，研發能力將馬桶化為精品生產，在當時也是邱俊榮最引以為豪的事情之一。

和成欣業公司也因靠著劉德華代言，成功能在中國大陸市場快速成長，邱俊榮一直從事開發和成牌各種新產品，並負責推廣國內外市場的重要角色之一，和成產品之所以能夠暢銷，他應居首功。不過，邱俊榮在過去卻常說，和成的成就應歸功於團隊精神的發揮，也即妥善的協調、真誠的合作，由此可見他的謙遜態度。

從家族企業轉型上市公司的和成，在過去只是一間坐落在鶯歌的製陶廠，燒燒花盆和陶器，後來才改做馬桶，也改組為和成窯業，再改為和成欣業。

創辦人邱和成退休後，和成由六名兒子分工接手，至今邱氏家族已培養到第三代接班人，也躋身全球十大衛浴工廠。「退休不退股、分工不分家」是和成「家和萬事興」的最佳註解，和成已站穩「國內住宅設備第一大廠牌」的地位，研發功力更是業者中佼佼者。