百餘年諾貝爾獎 收不回5個大錯

2016-10-03 13:21 聯合報 記者陳世欽╱即時報導



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2016年諾貝爾獎得獎名單3日起陸續揭曉，獎勵對全人類做出最高貢獻的成就。由於諾貝爾獎一旦頒出便無收回之理，評審慎重考慮獲提名者的成就是否能在時間考驗下屹立不搖，卻仍難免有五項值得商榷的選擇。

引發爭議最烈的當數1918年化學獎得主、德國化學家哈柏（Fritz Haber），諾委會顯然忘記他在一次世界大戰中的角色，是研究氯氣生產。在他全力開發下，1915年德軍在比利時伊珀戰場發動人類史上首次毒氣戰，盟軍死傷數以千計，使用毒氣如今已是國際社會公認的戰爭罪行。

丹麥科學家費比格（Johannes Fibiger）因發現一種蛔蟲會導致老鼠罹患癌症而獲得1926年的醫學獎，但問題是，多年後科學家發現，這種蛔蟲不會使老鼠罹癌，讓老鼠罹癌的是缺乏維生素A。

1948年，瑞士化學家穆勒（Paul Mueller）因為發明合成DDT獲獎。穆勒雖非DDT的第一位發明者，但發現DDT對撲滅蚊蟲極為有效，除保護農產，還能控制瘧疾、傷寒蔓延，於是研發合成DDT。由於DDT的使用，全球數十萬人免於罹患瘧疾，但1960年代已證實，DDT對人類、動物皆造成危害，目前全球已禁用DDT。

1949年醫學獎得主、葡萄牙神經病學家孟尼茲（Egas Moniz）的發明，也在日後被證實必須重新評價。為治療精神疾病，孟尼茲發明「前腦葉白質切除術」，但其副作用極為嚴重，部分患者因此死亡或永久腦傷，即便成功，患者在術後反應遲鈍、情緒癡呆，因此在新藥物發明後，這項手術迅速被捨棄。

此外，印度聖雄甘地領導印度人民以非暴力抗爭獲得獨立，曾經至少五次獲得提名，但從未獲獎。和平獎委員會很少承認失誤，不過該會承認，甘地未得獎是遺珠之憾，且在1989年達賴喇嘛獲獎時，向甘地致敬，當時甘地已去世41年。