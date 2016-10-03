AV女優告白：不要輕易踏入這行

2016-10-03 13:01 聯合新聞網 綜合報導



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圖擷自 Youtube 分享 facebook

一名美國引退的ＡＶ女優日前在訪問當中，透露從事ＡＶ行業對她人生造成的種種負面影響。影片最後，她也告誡所有年輕女生，不要因為收入很高或是好玩，就輕易踏入ＡＶ產業。

世界前幾大色情產業發達國家包括日本、美國以及法國等，每年在全球創造高額產值，根據2000年統計，日本一年色情經濟效益可以達到600億美元。

即使獲利巨大，然而不同於從事科技或是其他經濟產值高的產業人員，帶給人多金、高社會地位的正面形象，從事情色行業的人卻必須每天面對來自外界，揮之不去的有色眼光。

一名美國ＡＶ女優布莉（Bree Olson）在接受「真實女性故事」（Real Women Real Stories）訪問時，強烈建議所有想從事這行的年輕女性，不要輕易踏入ＡＶ行業。

布莉從19歲時開始拍攝ＡＶ，就像其他人一樣，當初她因為收入高而進入色情產業，然而六年後她選擇離開這個行業。

她說當她開始從事這行後，每次出門都會感受到外界對她的奇異眼光，彷彿自己額頭上寫著「蕩婦」兩個字，因為人們在網路上總是這樣稱呼她，到最後她甚至變得不敢踏出家門。

她提到，即使她每拍一部片就有兩萬美元的收入（約60萬台幣），但她也不願意再回到ＡＶ界。她說，人們對待她的方式就像是戀童癖犯罪者，好像只要她太接近兒童，就會傷害兒童身心靈。而當問到她希望被如何對待時，她哭著表示，她覺得再也不可能被「正常」看待，因此她從未想過這個問題。

最後她在影片中說道，在進這行前多數年輕人不會想到踏入這行後會面臨到多少歧視，沒人想過你可能只因為拍過ＡＶ，就不可能再做某些工作，因為這些公司永遠不會錄用一個拍過ＡＶ的人。

她說雖然拍ＡＶ本身沒有什麼錯，也的確能賺錢，但對比起你所遭到的對待，非常不值得，因此她告誡想進入這行的女性，不要輕易踏入這行。最後她也希望社會對於性工作者，能有更多的尊重及平等對待。