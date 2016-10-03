要拿諾貝爾獎 你得符合五項條件

2016-10-03 11:40 經濟日報 記者林昀嫻╱即時報導



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今年諾貝爾獎將於本周陸續公布得主，3日最先公布醫學獎，之後也將每日揭曉每一獎項得主。以下為諾貝爾獎的五大條件。（圖／美聯社） 分享 facebook 今年諾貝爾獎將於本周陸續公布得主，3日最先公布醫學獎，之後也將每日揭曉每一獎項得主。以下為諾貝爾獎的五大要件：

● 有何厲害之處？

諾貝爾獎是在19世紀由瑞典化學家阿爾弗雷德·諾貝爾所創辦，位於瑞典首都斯德哥爾摩的諾貝爾博物館策展人Gustav Kallstrand指出，諾貝爾的聲譽是由歷史和資金所打造出來的，因為每個獎項價值800萬克朗（93萬美元），使該獎成為全球獎金最豐厚的獎項。

不過，對得獎者來說，能享有與愛因斯坦、居禮夫人、小馬丁·路德·金恩和海明威等各學界傳奇人物一同名列於諾貝爾獎得主殿堂之中，便是莫大光榮，因此獎金也不再是重點。

● 為何評選保密到家？

諾貝爾規定評審在公布得主後，不得對得主以外的其他提名人討論相關資訊，得保密50年。保密的原因有二，評審是為了讓入圍卻未得獎的提名人好過一點，免於受挫的壓力。另一原因是為了維護評審的獨立性，因在早期學術圈比較小，評審與被提名人和提名者都互相認識，因此保密選拔過程，評審才能自由坦率地評出候選者。

● 誰來評審諾貝爾獎？

根據阿爾弗雷德·諾貝爾1895年的遺囑指示，各獎項各有評選機構，醫學獎由瑞典卡羅琳醫學院評選，瑞典皇家工程科學院（RSAS）負責物理和化學獎，瑞典學院（SA）則評選文學獎。

不過，最受矚目的和平獎是由挪威國會組成的委員會評選。諾貝爾並未說明原因，但瑞典過去曾有出兵侵略他國的歷史，而挪威比較和平，可能是他考慮的因素。

● 諾貝爾經濟學獎算是諾貝爾獎嗎？

嚴格來說，經濟學獎不算諾貝爾獎，諾貝爾在遺囑中並未交代設立經濟學獎。經濟學獎是在1968年由瑞典央行創辦，用來紀念諾貝爾的獎項。

但經濟學獎與其他諾貝爾獎一同頒發，排場與聲勢不相上下。不過，諾貝爾基金會也未稱經濟學獎為諾貝爾獎，而是稱為「瑞典中央銀行紀念阿弗雷德‧諾貝爾經濟學獎」。

● 如何贏得諾貝爾獎？

得獎人常被問到這個問題，標準答案也常是：「努力工作，憑熱忱而行」。當然，在過程中獲得劃時代的發現，例如發現X光或抗生素，對拿獎也是有所幫助。

以科學類來說，得主經常是過了幾十年、評審認為其成就經歷長時間考驗的認可後，才得以獲獎。但和平獎則不是如此，通常是為扮演某項和平使命的橋樑才獲頒和平獎。