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西班牙民眾：無政府288天 沒有國賊是好事！

2016-10-03 11:36聯合報 記者彭淮棟╱即時報導

西班牙2日為止已288天沒有政府，不少西班牙民眾說，沒有政府未嘗不是好事。

馬德里59歲的語言老師帕斯特說，「沒有政府，就沒有國賊。」他受夠了兩大黨輪流主政數十年的貪腐和醜聞。他說，沒有政府，西班牙永遠好好的，因為那些政治人物就沒有禍國害民的舞台。

西國在去年12月和今年6月的兩次大選，都沒有政黨獲得足以獨力組閣的票數，得票最多的黨尋求合組政府的夥伴也始終無果，造成西班牙成為現代民主國家40年來首度靠看守政府維持。政壇人人各有所謀，互不讓步，得票最多的人民黨找社會黨合作不成，目前坐看社會黨內亂，等12月再度選舉後拿最高票，徐圖尋找執政夥伴。

但拖過半年兩次選舉而政府依舊一攤死水之後，人民厭煩至極，去年12月選舉，兩大黨得票下降，新興小黨崛起，結果選民寄望的清新空氣九個月來迅速敗壞，和兩大老黨半斤八兩。民眾已經疲乏，不想再聽政治人物花言巧語，因此預料今年12月大選的結果仍是僵局。一年之內投票三次，選民還有沒有興趣？26歲，兩個孩子的餐館服務生安潔拉說：「沒興趣。沒有用。」

表面上西班牙一切如常，沒有美國式府會攤牌而一切停擺，沒有堆積如山的垃圾，警員薪水照支，部會沒有大門深鎖，公共運輸正常，社福未變，今冬大選如果仍不產生新政府，舊預算將自動沿用到2017年。但其他方面是癱瘓的，沒有法案，沒有人處理國際事務，許多基礎設施與政府專案的經費宣告凍結，加泰隆尼亞和巴斯克的獨立潮繼續洶湧。

經濟學家警告，無政府的結果不容輕看，西班牙的負債和失業率仍居歐洲最高之列，可憂之事至少有二。首先，西班牙如果不能滿足與歐盟所定、將赤字降到GDP的4.6%以下，將面臨50億歐元（台幣1754億元）罰款。馬德里法學教授阿列爾札說：「我們真的是作繭自縛。」

其次，無政府危機造成政府機關種種痛苦。國家核融實驗室主任桑斯說，他每天用40%時間處理看守政府削減經費帶來的難題，一項對日本提供冷卻設備的合約在簽字前五天取消，其他所有談好只等簽字的合約也全數取消。他說：「你無法履行合約，他們下次就會要求擔保，不然就是另尋合作對象，因為我們沒有信用。」

西班牙

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