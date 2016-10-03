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金獎白蘭氏燕窩

82歲日本阿嬤變網紅 大談犀利話題

2016-10-03 12:50聯合新聞網 綜合報導

圖擷自週刊朝日
圖擷自週刊朝日
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數位時代的來臨，使得人人都有發聲的平台，超過80歲的普通阿嬤也有一天可能成為網路紅人。日本有一名82歲的阿嬤，在推特上擁有7萬6千人以上的追蹤者！

根據《週刊朝日》報導，被網友稱為「推特阿嬤」的溝井喜久子，從2010年開始使用推特，每天更新數十次的發文，以犀利風格談到老人問題、婆媳問題、戰爭經驗等，吸引了廣大年齡層的粉絲。

「我最討厭老人說抱怨，還有老人需要依賴社會結構」、「『感受』最重要，感受到了才會思考」、「如果年輕時不會思考，老了更不會思考」等，溝井阿嬤一針見血的犀利名言，獲得許多粉絲的喜愛，甚至在去年年底出版了一本名言集。

圖擷自溝井喜久子推特
圖擷自溝井喜久子推特
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溝井阿嬤剛開始使用推特時，發文對她來說只是個喝茶閒聊話題的延續，她的追蹤者也不到10個人，但自從她開始寫到小時候在戰爭時的生活經驗，回文的數量快速增加，3個月後她已經擁有5千個追蹤者，這讓溝井阿嬤非常驚訝，「沒想到推特的影響力這麼厲害！」

目前溝井阿嬤已經在網路上擁有不少影響力，尤其她對婆媳問題的看法受到許多粉絲的支持，也有不少人向她諮詢人生議題。去年經歷丈夫去世、目前獨居的她，每天花在推特上的時間長達5到6小時，非常認真經營自己的推特。她說，「雖然我大多時間都一個人待在家裡，但透過推特，我跟全日本、全世界有所連接。推特就是我的活力來源！」

推特

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